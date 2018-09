George W. Bush e Michelle Obama, ai funerali di McCain il gesto che ha mandato in estasi gli Usa

Morto il senatore John McCain. Le torture in Vietnam, la politica e la rottura con Trump. America in lutto

Usa, Bush e Obama al funerale di McCaine, Trump gioca a golf​

George W. Bush sneaking a piece of candy to Michelle Obama is warming my heart . pic.twitter.com/pAtDdIcSeB — Roland Scahill (@rolandscahill) 1 settembre 2018

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un siparietto divertente, che non è sfuggito a molti telespettatori, quello che ha visto protagonistidurante idel senatore repubblicano, morto una settimana fa a 81 anni, sconfitto da un cancro che l'aveva colpito un anno prima. La scena, immortalata dalle telecamere della CNN, è stata molto apprezzata dai cittadini statunitensi, al di là delle inevitabili divergenze politiche.Alle esequie di McCain erano presenti gli ultimi tre presidenti degli Stati Uniti,con le rispettive mogli, ma non l'attuale inquilino della Casa Bianca,, che McCain aveva espressamente dichiarato di non voler al proprio funerale. Seduti sul palco d'onore, gli ex presidenti si sono riuniti per un ricordo commosso e per un ultimo saluto al senatore repubblicano, e ad un certo puntoriceve qualcosa dallaper passarlo in mano a Michelle Obama.Si trattava di una: evidentemente,aveva bisogno di rischiarare un po' la voce e l'ex presidente repubblicano, insieme alla moglie, hanno deciso di andare in suo soccorso sotto lo sguardo divertito di Barack. La scena è stata molto apprezzata, ma non da tutti. Su, infatti, alcuni utenti hanno commentato indignati: «Ora santifichiamo Bush per questo? Non dimentichiamoci che è stato un presidente guerrafondaio, che ha seminato morte in Afghanistan e in Iraq».