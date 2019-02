Morto a 95 anni il marinaio che baciava l'infermiera nella foto più famosa del Novecento: ecco chi era

Baciava unain una delle foto più iconiche del XX secolo. È morto oggi, 95 anni, il marinaio protagonista di una delle immagini più famose del '900, scattata a: si è spento dopo una caduta in un ospizio di Middletown, Rhode Island, dove viveva con la moglie settantenne. Mendonsa era il protagonista della foto scattata nella più famosa piazza del mondo il 14 agosto 1945, il V-J day, ossia il giorno della resa del Giappone e quindi della fine della seconda guerra mondiale.La gente si riversò nelle strade di New York per celebrare la notizia e Alfred Eisenstaedt catturò con la sua Leica l'immagine di un marinaio che baciava una infermiera vestita tutta di bianco, accompagnandola in un casqué. La foto, pubblicata dal magazine Life, diventò una delle più celebri al mondo, il simbolo del giubilo degli americani per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Denominata «V-J day a Times Square» è conosciuta ai più come «Il bacio».Nella concitata euforia della folla, Eisenstaedt non ebbe il tempo di ottenere i nomi della coppia. Per decenni nessuno seppe chi fossero i protagonisti della foto. Molti si fecero avanti ma erano solo impostori. La verità spuntò tardi, solo nel 1980. Lui era Mendonsa, che aveva servito in un cacciatorpediniere ed era in congedo quando fu annunciata la fine della guerra. Lei era, assistente in uno studio dentistico con l'uniforme da infermiera. I due non si conoscevano. La foto fu scattata alle 17 e 51 minuti, fissando quel momento per sempre nell'immaginario collettivo.«Mi ricordava le infermiere sulla nave ospedale che si prendevano cura dei marinai», raccontò poi Mendonsa. «Non era proprio un bacio, era solo qualcuno che festeggiava, non era un evento romantico, ma solo un modo per ringraziare Iddio che la guerra fosse finita. Quell'uomo era molto forte. Io non lo stavo baciando. Fu lui a baciare me», rivelò in un'intervista la Friedman, morta nel 2016 a 92 anni in un ospedale di Richmond, Virginia. Non a caso negli anni a venire, con l'avvento del femminismo, qualcuno ipotizzò che più che un gesto romantico quella del marinaio verso l'infermiera