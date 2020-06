George Floyd, rilasciato su cauzione un altro degli agenti arrestati: pagati 750mila dollari

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, uno dei quattro poliziotti intervenuti nell'arresto che ha portato alla morte dia Minneapolis, è stato. L'agente, che ha pagato 750mila dollari (circa 660mila euro), sarà sottoposto a libertà vigilata.era entrato in carcere il 3 giugno scorso con l'accusa di concorso in omicidio di secondo grado in relazione alla morte dell'afroamericano, deceduto dopo l'arresto durante il quale l'agentegli aveva tenuto il ginocchio sul collo per 8 minuti e 46 secondi. Dopo aver pagato la cauzione, il poliziotto 37enne è uscito dal carcere della contea di Hennepin: il procuratore generale del Minnesota, Keith Ellison, gli contesta di aver aiutato e incitato il collegadurante l'arresto violento di, accusato di omicidio, era stato rilasciato su cauzione (pari a circa 1,1 milioni di euro) e a piede libero, senza altre restrizioni. Per, invece, pesa il grado inferiore rispetto a Chauvin e per questo è stata disposta la libertà vigilata. Per il poliziotto 37enne è prevista un'udienza, insieme al suo legale, il prossimo 29 giugno.