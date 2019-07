Genitori stuprano la figlia di 2 anni: arrestati. «Avevano un piano per violentare anche il bimbo non ancora nato»

Martedì 9 Luglio 2019, 15:45

HannoGerrad Coddington, 25 anni, e sua moglie Christina Nelson-Coddington, 29 anni, di Oklahoma City, hanno picchiato, ammanettato e violentato la loro bambina e come se non bastasse avevano anche in mente un piano per far del male al figlio non ancora nato.Secondo quanto riporta Metro , la coppia è stata scoperta dopo aver condiviso alcune immagini pedopornografiche su Facebook. La polizia ha infatti notato il materiale e ha avviato delle indagini che hanno fatto scopririe quello che veniva fatto alla loro bambina. La piccola, di appena 2 anni, veniva legata e costretta poi a prestazioni sessuali. Dalle indagini è emerso poi che la donna, in attesa del secondo figlio, insieme al compagno stesse architettando un modo per poter abusare sessualmente anche del feto.I due sono stati arrestati con l'accusa di incesto e pedofilia. In attesa di processo rischiano fino a un massimo di 30 anni di carcere.