Genitori nutrono la figlia neonata solo con prodotti vegani e le causano danni cerebrali permanenti, il giudice evita loro il carcere

Nutrita solo conriporta. La mamma e il papà di una bambina di appena un anno hannodopo aver causato alla figlia deipermanenti per averla sottoposta a una dieta inadeguata per la sua età.La bambina, di Melbourne, è stata nutrita solo con latte di cocco e altri prodotti di natura vegana perché la sua famiglia, convinti sostenitori dello stile di vita vegano, non accettavano che potesse nutrirsi del latte di un uomo o di qualunque altro essere vivente. La dieta però non era affatto adeguata a una bambina della sua età e le conseguenze sulla salute sono state devastanti.Già nel corso delle visitenon erano abbastanza nutrienti ma i genitori si sono affidati al web ed erano convinti che potesse crescere come gli altri bambini. Fino a quando la bambina non si è sentita male ed è stata portata in ospedale. La piccola paziente aveva lividi, eruzioni cutanee e pelle scolorita, oltre a delle emorragi interne. La grave denutrizione le ha causato una paralisi cerebrale, un disturbo neurologico permanente che comporta scarsa coordinazione, debolezza muscolare e tremori. La coppia, come riporta anche Metro , è stata denunciata, ma il tribunale ha risparmiato loro il carcere pur riconoscendoli colpevoli.