I genitori muoiono per overdose, bimba di 6 mesi resta per tre giorni accanto ai loro corpi

Lunedì 27 Maggio 2019, 17:18

e lei è rimasta per giorni solo chiuso in una stanza. Unaè stata trovata nelladalla polizia. La piccola stava morendo, letteralmente, di fame, dopo che i suoi genitori erano morti. Jessica Bramer, 26 anni, di Grand Rapids, e Christian Reed, 28 anni, di Marne sono deceduti 3 giorni fa presumibilmente per overdose.La bambina è stata trovata accanto al corpo dei genitori e alla droga. A lanciare l'allarme sono stati alcuni clienti che hanno sentito piangere con insistenza la piccola, senza ascoltare mai la voce di nessun adulto. Sebbene i titolari del motel, come riporta la stampa locale , hanno detto di non aver avuto alcun sospetto, la polizia ha fatto irruzione nella stanza mettendo in salvo la piccola.Fortunatamente, nonostante la disidratazione e la fame, la piccola è in salvo e si rimetterà presto. Sono ora in corso le analisi per capire cosa sia accaduto con certezza ai suoi genitori. Pare che la coppia entrasse e uscisse dalla prigione di continuo, tanto che i nonni avevano chiesto la custodia della bambina.