I genitori muoiono di coronavirus a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, i loro tre figli di 20 18 e 13 anni restano soli

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di cNada Ayram, 46 anni, è morta di coronavirus il 21 aprile e suo marito, Nameer Ayram, 52 anni, è deceduto a causa delle complicanze della stessa malattia circa 20 giorni dopo. La coppia è morta presso l'ospedale di Troy, nello Stato del Michigan lasciando soli i figli di 20, 18 e 13 anni.Quando i genitori si sono ammalati il ragazzo più grande si è preso cura dei fratelli più piccoli, ora però sono rimasti soli e la loro situazione potrebbe diventare drammatica secondo la United Family Family Services / Chaldean American Ladies of Charity, un'organizzazione no profit che raccoglie donazioni per la famiglia.L'associazione ha iniziato a prendersi cura dei ragazzi quando i genitori si sono ammalati a marzo, come riporta anche la stampa locale . Da subito le condizioni della coppia sono sembrate gravi ed entrambi sono stati attaccati ai ventilatori polmonari. I figli per giorni non hanno potuto vedere i loro genitori e non hanno potuto dare loro nemmeno un ultimo saluto. Una pagina GoFundMe per la famiglia ha già raccolto oltre 110.000 dollari superando l’obiettivo prefissato di 100mila dollari. Ora lo scopo dell'associazione è supportare i ragazzi distrutti dalla tragedia.