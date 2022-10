I genitori lasciano il figlio di 5 anni nella scuola sbagliata e se ne vanno

Lasciano il figlio nella scuola sbagliata e rischiano la denuncia per abbandono di minore. Un bambino di 5 anni si è ritrovato a vagare da solo in una scuola a lui sconosciuta, con persone sconosciute, per ore fino a quando alcuni insegnanti non si sono accorti di lui e gli hanno fatto delle domande.

Si è scoperto che il bambino era stato lasciato in fretta fuori dalla scuola dai genitori, convinti che fosse l'istituto da lui frequentato, ma in realtà non era così. A quel punto è scattata la caccia ai suoi familiari che sono stati rintracciati dalla polizia dopo qualche ora. I due sono tornati alla Park Lakes Elementary School in Florida e tutto è finito per il meglio, ma per la coppia ora potrebbero esserci dei provvedimenti legali e rischiano la denuncia per abbandono di minore.

Il bambino è apparso da subito confuso e spaventato, al punto da non riuscire a dare nessuna informazione sui genitori e su quanto era accaduto. Gli insegnanti hanno immediatamente chiamato la polizia che non riuscendo nell'immediato a rintracciare i familiari ha fatto sì che le ricerche si spostassero anche sui social. Alcuni rappresentanti politici hanno diffuso su Twitter un messaggio: «I deputati della BSO stanno lavorando a un incidente in via di sviluppo riguardante un bambino di 5 anni che si trova alla Park Lakes Elementary di Lauderdale Lakes. Il bambino non sembra essere registrato a scuola e i deputati non sono in grado di localizzare i suoi genitori/tutori». A quel punto i genitori sono stati rintracciati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 16:13

