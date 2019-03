Genitori abusano ripetutamente del figlio di appena 6 settimane: «Intestino lacerato»

Ultimo aggiornamento: 14:36

Hanno. Ismail S., 23 anni, e Nina R., 26 anni, due genitori di Ludwigshafen, nello stato tedesco occidentale della Renania-Palatinato, sono accusati di aver ripetutamente violentato il loro bambino di appenaLa coppia è stata scoperta dopo che i medici hanno diagnosticato al piccolo una grave forma di peritonite, infiammazione del peritoneo normalmente causata dalla rottura dell'intestino. Dopo essere stato portato in ospedale i dottori hanno scoperto che aveva diverse fratture, alle costole e sul petto, lesioni alla testa e agli occhi. L'entita delle ferite ha subito fatto sospettare di abusi e dalle indagini è emerso che a causare le atroci sofferenze erano stati proprio la madre e il padre.I due avrebbero più volte abusato sessualemente del bambino che proprio per la sua tenerissima età ha riportato lesioni gravissime che sarebbero andate avanti da diverso tempo. Ora la coppia è stata arrestata e in attesa di processo, come riporta anche la stampa locale , il bimbo affidato alle cure se la caverà secondo i dottori.