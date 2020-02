Genea Sky, la ballerina che cade da un palo di 15 piedi: il video è virale. Lo strip club: «Nessuna responsabilità»

Oroscopo di Paolo Fox e la classifica della settimana

ha fatto la pole dance “a proprio rischio”. L’esotica ballerina ha conquistato la rete grazie a un video virale in cui si procura una rovinosa caduta da undi pole dance a due piani durante un’esibizione sul palco principale dello Strip club XTC Cabaret a Dallas. Dal canto suo però il locale sembra non volersi assumere nessun tipo di responsabilità per l’accaduto.Il volo è stato di 15 piedi (4 metri e mezzo circa) ed ha avuto gravi conseguenze per Genea che, come fa sapere Tmz, ha riportato di essersi fratturata la mascella, slogata la caviglia, rotta alcuni denti e, in autunno, di essersi sottoposta a un intervento chirurgico. Poco male per lo strip club che ritiene che i problemi siano soltanto della Sky.Eric Langan, CEO di RCI Hospitality Holdings Inc, proprietaria del club, ha fatto sapere che il locale la sta cercando in qualche modo di aiutare, anche se non è una lavoratrice a tempo pieno e non è neanche chiaro se sia in possesso di un’assicurazione sanitaria: “Dovrebbe preoccuparsi prima della sua salute – ha sottolineato - e in secondo luogo dei soldi”. Il Ceo ha poi spiegato di non aver mai detto alla ballerina di fare la scalata e che il club, come politica aziendale, non esercita nessuna forma di controllo sugli artisti, che scelgono la propria routine. In casa di incidente quindi, tutto ricade su di loro.