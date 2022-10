Gender reveal sfiora la tragedia: lo spettacolo pirotecnico si trasforma in un incendio

Un gender reveal finito male. La tiktoker brasiliana Jenni Alarcon, seguita da più di 3 milioni di persone sulla piattaforma social, ha organizzato un party per rivelare ai familiari e agli amici il sesso del bebè in arrivo, ma non tutto è andato secondo i piani e per poco non è finito in tragedia...

Cosa è successo

Il gender revel è ormai diventato un party tradizionale e diffuso in tutto il mondo. Jenni Alarcon e il fidanzato Lucas Motta hanno organizzato la festa per annunciare il sesso del proprio figlio nel cortile della loro casa e per l'occasione hanno allestito una mega scritta "babies". Mentre i futuri genitori erano messi in posa per scattare delle foto, qualcosa è andato storto e lo spettacolo pirotecnico che avevano organizzato si è trasformato in un piccolo incendio, presumibilmente per via di un corto circuito.

Prima delle scintille di fuoco, che fortunatamente non hanno causato gravi danni alla casa e nemmeno tra gli invitati, una fumata rosa si è alzata in cielo a indicare che saranno due femminucce. La celebrazione si è interrotta subito dopo, ma il momento è stato documentato e condiviso sui social, dove ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 15:44

