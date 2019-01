Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sonodi gestazione, ma sono. Quello di dueell'Iowa, negli Usa, è un vero miracolo: le bambine sono nate condi anticipo e visto il loro stato prematuro le possibilità che potessero sopravvivere, entrambi, erano veramente molto basse. Kambry e Keeley Ewoldt però sono state due guerriere e sono riuscite a vincere la loro battaglia per la vita.I bambini che nascono alla 22esima settimana, secondo i medici, come riporta anche la stampa locale, hanno solo il 10% di possibilità di poter sopravvivere, eppure ce l'hanno fatta entrambi. Quando la loro mamma era incinta le era stato diagnosticata la sindrome da trasfusione feto-fetale (TTTS), una condizione clinica che comporta una distribuzione ineguale della quantità di sangue che si porta dalla placenta ai gemelli e che in molti casi porta al decesso. La donna si è sottoposta a un delicato intervento alla 17esima settimana dentro il suo utero, ma le ha provocato un parto prematuro.«Ero così arrabbiata e spaventata», ha dichiarato la mamma delle piccole. Quando sono nate erano piccolissime, ma hanno superato le prove più dure e ora, per i dottori, soo ufficialmente fuori pericolo. Le piccole dovranno restare qualche alyra settimana in ospedale, fino alla fine di quella che sarebbe dovuta essere la gravidanza, ma saranno perfettamente sane.