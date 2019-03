Diventa padre di due gemelli, ma uno non gli somiglia: secondo il test del Dna uno solo è suo

di Federica Macagnone

Inventa un siero per la pelle dei malati oncologici, estetista 30enne muore di cancro

«Mia moglie non si lava, puzza: è una tortura». Marito chiede il divorzio dopo due mesi di matrimonio

Ultimo aggiornamento: 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lui quelè stato un colpo al cuore. Aveva notato che uno dei suoi, nati dopo un parto, non gli somigliava affatto, ma non pensava di aver sposato una fedifraga che per mesi gli aveva nascosto quelLa storia arriva dalla Cina dove un uomo, precisamente della città di Xiamen, ha scoperto che uno dei gemelli che la moglie aveva messo al mondo aveva un padre diverso. A dare conferma di quello che, inizialmente, era stato solo un sospetto è stato un esame del Dna effettuato poco dopo la nascita dei piccoli. Come riportato dal giornale Strait Herald, l’uomo ha preteso che venisse fatto il test della paternità su entrambi i piccoli prima di registrarli come suoi figli: secondo il direttore del Fujian Zhengtai Forensic Identification Center, per l’uomo ricevere la notizia è stato un vero choc.Prima si è infuriato e poi ha cercato di capire cosa fosse successo. Ma per settimane la moglie si è rifiutata di dargli una spiegazione, fino a quando non è crollata sotto il peso dell’insistente pressione del marito: solo a quel punto la donna ha confessato di aver avuto un rapporto sessuale con un altro uomo. Una notte di sesso che le è bastata per rimanere incinta.Si tratta di un caso piuttosto raro, noto come superfecondazione eteropaternale, e avviene quando gli ovuli materni sono fecondati da due uomini in un ristretto periodo di tempo.