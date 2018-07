Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Perhannodi una ragazzina di. Due gemelli di 31 anni di origine malese sono stati arrestati a Bolton, nel Regno Unito, dopo avercui avrebbero dovuto badare quando la madre e il padre erano fuori casa.«Vieni così ti insegniamo cosa fare quando avrai un fidanzato», così le avrebbero detto Steven e Stanley Muchemwa che hanno agito indisturbati all'interno delle mura domestiche della casa della bimba fino a quando l'11enne non ha raccontato quello che era stata costretta a subire alle maestre. La piccola ha spiegato che uno dei due gemelli è entrato nella sua cameretta e ha fatto sesso con lei, ma nel mentre son stati sorpresi dal fratello di lui che al posto di fermarlo ha chiesto di fare lo stesso.I due, come riporta la stampa locale , hanno minacciato la bambina dicendo che non avrebbe dovuto fare parola con nessuno riguardo quello che accadeva. Lei però è stata coraggiosa e ha parlato mettendo fine a quell'orrore. I due fratelli hanno prima negato quello che avevano fatto per poi ammettere tutti. Steven e Stanley sono stati condannati rispettivamente a 14 e 15 anni di reclusione.