Le gemelline siamesi unite dal torace: presto operate, avranno una vita normale

Loro si chiamanoe sono due gemelline siamesi nate 14 mesi fa nel Bhutan, unite dal torace: il loro caso era diventato celebre in tutto il mondo, e presto potranno avere una vita normale, dopo una delicatissima operazione di separazione a cui dovrebbero essere sottoposte all'ospedale pediatrico di Melbourne, in Australia. Proprio qui hanno subìto la prima giornata di test ed ecografie, mentre i medici si consultano per decidere una data per l'intervento.«La procedura ha impiegato circa quattro ore ed è stata condotta senza problemi e l'equipe clinica è soddisfatta per la maniera in cui hanno tollerato l'anestesia», ha detto una portavoce dell'ospedale. «I clinici vaglieranno i risultati nei prossimi giorni per finalizzare il piano di trattamento». Le due piccole Nima e Dawa, collegate nella parte inferiore del tronco, sorridevano davanti ai medici e alla madre, nelle immagini diffuse dall'ospedale. Poi sono state anestetizzate e mandate a sottoporsi alla prima risonanza magnetica, per verificare se ci sono complicazioni o malattie che possano interferire con l'operazione chirurgica.Il capo chirurgo pediatrico del Royal Children's Hospital, Joe Crameri, aveva dichiarato che lo scopo della sua equipe sarà di separare le bimbe in una singola operazione, che avverrà solo dopo gli accertamenti per determinare modalità e tempi dell'intervento. «Ci concentreremo sull'intestino e sul fegato», aveva sottolineato, lasciando trapelare il suo ottimismo riguardo al risultato. Ha aggiunto di essere rassicurato da come le gemelline siano attive e interagiscano tra loro e di come la madre, le allatti piuttosto bene. Nove anni fa, i chirurghi nello stesso ospedale hanno separato con successo le sorelline del Bangladesh,di 3 anni, che erano unite alla testa, in un intervento maratona di 27 ore.