Gb, via libera ai vaccini ai bambini 5-11 anni

Ok anche in Inghilterra all'allargamento della somministrazione dei vaccini anti Covid, finora prevista solo per gli over 12, anche ai bambini fra 5 e 11 anni di età. Lo ha annunciato Sajid Javid, ministro della Sanità del governo centrale britannico, dopo le decisioni analoghe appena adottate dalle autorità locali di Galles, Scozia e Irlanda del Nord, competenti sul dossier pandemia nei rispettivi territori del Regno Unito. In tutto il Regno la vaccinazione agli under 12 sarà «non urgente» e soggetta al placet dei genitori. Il 21 febbraio i consulenti scientifici governativi del Jcvi indicheranno più specifiche linee guida ad hoc.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 10:33

