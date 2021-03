Gb, Johnson pensa a vaccino obbligatorio nelle case di cura: ma il governo è diviso

Dopo i risultati ormai tangibili della campagna di vaccinazione in Gran Bretagna, con il numero di morti che è crollato negli ultimi giorni, il Governo pensa ad un obbligo di vaccino anti Covid per chi lavora nelle case di cura e case di riposo. Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico Telegraph, il premier Boris Johnson e il ministro della Salute Matt Hancock stanno pensando a una modifica della legge per costringere questa particolare categoria, a contatto con i pazienti più a rischio, a vaccinarsi per proteggere i più deboli.

I numeri sui vaccini nelle case di cura infatti sono ancora molto bassi: solo un quarto di esse a Londra e una su due in altre parti del Paese hanno raggiunto percentuali accettabili per garantire la sicurezza degli ospiti. Un eventuale obbligo per legge non avrebbe precedenti in era moderna: secondo il Telegraph l'unca legge paragonabile risale al 1853 quando i neonati dovevano essere vaccinati contro il vaiolo. Ed è partito il dibattito sulle questioni legali e morali legate al vaccino obbligatorio per centinaia di migliaia di lavoratori, con lo stesso Governo Johnson che sarebbe diviso sul tema.

Il documento - lungo circa 15 pagine - potrebbe interessare solo il territorio inglese, dato che in Scozia, Galles e Irlanda del Nord la sanità è in mano ai governi locali. Le case di cura in Gran Bretagna, così come in altri Paesi tra cui l'Italia, sono stati i luoghi più colpiti dalla pandemia, con numeri terribili: circa un ospite su 14 è morto dopo aver contratto il virus in tutto il Regno Unito. Secondo gli scienziati le case di cura per essere dichiarate sicure dovrebbero vedere una percentuale tra l'80% e il 90% di vaccinati tra ospiti e personale, requisito che però in poche hanno, anche perché di solito chi ci lavora è molto giovane e non ha ancora avuto accesso al vaccino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 12:20

