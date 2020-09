Gb, l'agente della scorta del ministro dimentica la pistola in aereo: sospeso

Il coronavirus blocca i profitti delle proprietà della Corona, la decisione della Regina Elisabetta

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Settembre 2020, 19:42

Un, componente delladel ministro degli Esteri britannico,, è stato sospeso dopo averdi servizio a bordo di un aereo. La misura punitiva nei confronti dell'agente è arrivata dal momento che un caso analogo era già accaduto meno di un anno fa. Lo riporta il Telegraph , senza riferire il nome del poliziotto. L'diavevache aveva riportato il ministro all'aeroporto di Londra Heathrow, dopo un viaggio diplomatico negli Stati Uniti. A trovare l'arma sarebbe stato un addetto alle pulizie dell'aereo e la polizia ha fatto sapere: «Prendiamo questo episodio con estrema serietà ed è per questo che, oltre a lanciare un'indagine interna molto accurata, abbiamo deciso di sospendere l'agente dall'incarico».Solo qualche mese fa era accaduto un fatto analogo: un agente della scorta di David Cameron aveva dimenticato, nella toilette di un aereo, la propria pistola d'ordinanza insieme al proprio passaporto e a quello dell'ex premier britannico. Un dirigente di polizia, dopo il nuovo episodio, ha parzialmente difeso il poliziotto sospeso: «Si tratta di un errore umano, può capitare, specialmente in situazioni di forte stress. Non è la prima volta che accade, solo che questa volta è diventato di dominio pubblico. Dispiace per quell'agente, avrà la carriera fortemente condizionata da un singolo episodio».