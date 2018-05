Gaza, neonata di 8 mesi muore per i gas lacrimogeni lanciati negli scontri

TEL AVIV - È di 8 mesi l'età della neonata morta per aver inalato gas lacrimogeni durante gli scontri al confine di Gaza con l'esercito israeliano. Lo riporta l'agenzia Wafa spiegando che il bebè, Laila Anwar Ghandour, è morta, secondo il ministero della sanità, a causa dei lacrimogeni «lanciati in modo casuale» dall'esercito israeliano contro i manifestanti palestinesi. Negli scontri di ieri, per l'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, sono morti 55 persone.

Martedì 15 Maggio 2018