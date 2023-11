Gaza, liberati ventiquattro ostaggi: chi sono. Le mamme, le nonne e i bimbi: incubo finito per 13 israeliani rapiti

di Mauro Evangelisti

Quattro bambini, tre madri, sei anziane. Hanno vissuto nel terrore dal 7 ottobre, prigionieri di Hamas dentro la Striscia di Gaza. Da ieri sono tornati in Israele, liberati sulla base di un accordo che prevede un cessate il fuoco di quattro giorni e la scarcerazione di prigionieri palestinesi. In totale, se l’intesa reggerà, alla fine di questo periodo di tregua saranno rilasciati 50 ostaggi da Hamas e 150 prigionieri palestinesi saranno scarcerati dallo Stato ebraico. La lista degli ostaggi che saranno liberati oggi è stata consegnata da Hamas ieri sera: saranno di nuovo 13, tra cui 7 bambini. Ma chi c’è nell’elenco di ha visto finire l’incubo ed è tornato in Israele? Premessa: non c’è Kfir, il piccolo di dieci mesi che fu rapito dai terroristi nel giorno di massacro e che ancora è nelle prigioni di Hamas.



RITORNO

È libera Hannah Katzir, 77 anni, che durante la prigionia è stata costretta da Hamas a registrare un video di propaganda, poi la Jihad islamica disse che era morta: invece no, è viva e ieri è tornata dai suoi familiari, ma il figlio Avraham è ancora nella mani dei terroristi. È libera Yaffa Hadar: anche se ha 85 anni non si è arresa, ha resistito, dimostrando la stessa forza d’animo che ha avuto quando i terroristi l’hanno portata via a bordo di una di quelle macchinette che si usano sui campi da golf e lei non diede loro la soddisfazione di vederla piangere, ma sorrise orgogliosa, come mostrò una foto divenuta celebre. È libero Ohad Munder-Zichri, il bimbo riconoscibile dagli occhiali che ha compiuto 9 anni mentre era prigioniero nella Striscia: in un video di ieri si vede un miliziano di Hamas, con la mimetica e il volto coperto, che al momento della consegna alla Croce rossa lo solleva e lo fa salire sulla jeep (tutto attorno palestinesi che urlano slogan e filmano con gli smartphone, ma anche miliziani, armati con fucili automatici, che sollevano le anziane israeliane per aiutarle a salire sui mezzi della Croce rossa). Ohad era stato rapito insieme alla mamma Keren Munder, 54 anni, e alla nonna Ruti, 78, anche loro sono state liberate.

Ma Hamas ha ancora Avraham, il marito di Ruti. Ohad è finito nell’incubo per caso, perché insieme alla mamma era andato a trovare dei parenti nel kibbutz preso d’assalto da Hamas. È libera Danielle Aloni, 44 anni, insieme alla figlia Emilia di 5: anche loro si trovavano nel kibbutz per caso perché erano dai parenti; pure Danielle è stata costretta da Hamas a comparire in un video di propaganda. Tornano a casa Doron Katz-Asher, 34 anni, e le figliolette Raz, 5, e Aviv, 2 (hanno doppio passaporto, sia israeliano sia tedesco): il marito e padre delle bambine, Yoni, nel giorno dell’assalto parlò per l’ultima volta con Doron al telefono, lei gli spiegò che stava scappando nel rifugio insieme a Raz e Aviv, sperando di sfuggire così ai terroristi perché già si udivano gli spari.

Quando nel pomeriggio i 13 ostaggi sono stati consegnati agli operatori della Croce rossa, a Khan Younis, nel Sud della Striscia, sono stati tenuti per un po’ al buio e sottoposti a visite mediche, perché dopo avere presumibilmente vissuto dal 7 ottobre dentro i tunnel di Hamas, i medici volevano valutare con attenzione l’impatto con il mondo esterno. Tutti, eccetto uno, erano stati rapiti dal kibbutz Nir Oz, in cui erano state uccise, nel giorno del massacro, 38 persone e in totale sequestrate 75. I tredici ostaggi hanno viaggiato verso la libertà a bordo delle jeep della Croce rossa internazionale, ma al valico di Rafah, che porta in Egitto, hanno subito l’ultima umiliazione, anche se nemmeno lontanamente paragonabile alla sofferenza sopportata per 49 giorni e 49 notti: mentre il convoglio superava il confine, c’era una folla di palestinesi, molti ragazzini, non aggressivi, ma che comunque urlavano, fischiavano, irridevano, registravano video con gli smartphone. Loro, gli ostaggi, guardavano attoniti da dietro i finestrini, un po’ spaventati ma anche felici per il ritorno a casa. In Egitto sono stati presi in consegna dalle autorità israeliane (Idf e Shin Bet) e trasportati nel territorio dello Stato ebraico, passando per un altro valico, Kerem Shalom. Di qui un passaggio alla base aerea di Hazterim, e poi l’arrivo negli ospedali di Tel Aviv. Ad accoglierli centinaia di israeliani festanti che sventolavano bandiere. Il conto finale dei rapiti restituiti ieri da Hamas è stato più alto del previsto. Oltre ai 13 israeliani, sono stati liberati, ma al termine di una trattativa parallela (che non incide su quella principale), dieci thailandesi e un uomo filippino (si chiama Jimmy Pacheco, che da quattro anni faceva assistenza a un anziano israeliano che è stato ucciso durante l’attacco).



ASIATICI

I thai sono tutti lavoratori di aziende agricole prese d’assalto da Hamas nel giorno del massacro. In una delle immagini diffuse dalle autorità dello Stato ebraico, forse la più surreale, mostra l’interno di un pullman usato in una delle tappe: si vedono le anziane liberate che parlano tra di loro, le mamme che si prendono cura dei piccoli, e nei sedili posteriori, tutti insieme, apparentemente in buone condizioni ma ovviamente spaesati, i dieci thai.



