Jihad islamica: «Disposti a rilasciare due ostaggi». Gaza, l'esercito di Israele nel quartier generale di Hamas

di Mauro Evangelisti e Raffaele Genah

Dodici ostaggi. La metà americani. La loro liberazione dipende da un accordo su un “cessate il fuoco” di tre giorni e rappresenterebbe una svolta, sia pure molto parziale, da quando il 7 ottobre in 240 - compresi i bambini - furono rapiti da Hamas e dalle altre organizzazioni terroristiche. Questo scenario è stato rilanciato da diversi media egiziani ma anche occidentali, a partire dall’agenzia di stampa Afp che cita una fonte anonima vicina ad Hamas. Dai siti web dello Stato ebraico però trapela uno scenario con numeri differenti: gli ostaggi che dovranno essere liberati sono 15 e la pausa della guerra sarà di «uno o due giorni», scrive ad esempio Times of Israel. Netanyahu però alza ancora un muro: «Senza la liberazione degli ostaggi non ci sarà nessun cessate il fuoco». Sembra intendere: tutti gli ostaggi, non solo una piccola parte. Ieri era in Cisgiordania, ha incontrato un gruppo di coloni, e ha spiegato: «C’è un pugno di coloni estremisti che non rappresenta il gruppo seduto qui e che crea grande danno allo stato di Israele». Secondo il New York Times due settimane fa Israele e Hamas erano vicini ad un accordo per la liberazione di 50 ostaggi, ma l’invasione di terra della Striscia ha fatto saltare l’intesa. Intanto, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, avverte: «Nella Striscia di Gaza i bambini morti nei bombardamenti sono migliaia, molti di più di qualsiasi guerra».

MEDIAZIONI

La trattativa, difficilissima, è ancora in corso ed è impegnato nella mediazione anche il primo ministro olandese Rutte. Cruciale il ruolo di Egitto e Qatar. E ovviamente dell’Onu. L’altro giorno, quando Biden ha chiesto a Netanyahu tre giorni di pausa dei combattimenti nella Striscia, pensava non solo a una tregua ai civili palestinesi, ma anche alla mediazione in corso per la liberazione di un gruppo ristretto di ostaggi. La notizia di questa svolta possibile ieri è stata anticipata da un canale tv egiziano (Qahera News) e confermata dalla Bbc, che in un articolo, firmato dal corrispondente di Gaza Rushdi Abu Alouf, spiega: «Una fonte vicina ai colloqui sulla sorte degli ostaggi presi da Hamas ha detto alla Bbc che si sta discutendo sul rilascio di 12 ostaggi, metà americani, in cambio di una pausa umanitaria di tre giorni. La pausa consentirebbe ad Hamas di rilasciare gli ostaggi e all’Egitto di fornire aiuti umanitari sia al Sud sia al Nord di Gaza. La disputa riguarda la durata della pausa e la situazione nel Nord, dove si registrano estesi combattimenti». Questi numeri - 12 ostaggi e tre giorni di stop alla guerra - sono stati confermati anche dal canale libanese Al-Mayadeen, collegato ad Hezbollah.

La risposta di Hamas però non è incoraggiante. Abu Obeida, portavoce delle Brigate al Qassam (braccio militare di Hamas a Gaza): «La strada unica ed evidente per la liberazione degli ostaggi è un accordo che preveda lo scambio di prigionieri totale o parziale».

IL MURO DI BIBI

E più si fanno forti le pressioni, più Netanyahu mostra i muscoli. E tira dritto perfino di fronte all’alleato più prezioso, il presidente Biden, che lunedì sera gli aveva chiesto tre giorni di tregua per favorire le trattative sugli ostaggi. «Nessun cessate il fuoco senza rilascio dei rapiti». Al massimo esiste la possibilità di una pausa, su piccola scala, per consentire aiuti ed evacuazione della popolazione civile. E il suo consigliere Mark Regev fa sapere che sta prendendo corpo l’idea di allestire una zona umanitaria speciale con un grande ospedale da campo ad Al Mawasi, a Ovest di Khan Younis. Netanyahu, pur immerso in un devastante quadro di guerra che vede tutto il paese unito contro il terrorismo jihadista, sta anche pensando alla propria battaglia personale sperando di salvarsi dalla inevitabile resa dei conti interna che lo attende e dove pensa ancora di avere qualche carta da giocarsi. Questa volta per lui sarà molto difficile sopravvivere a se stesso. Un recente sondaggio rivela che tra il 70 e l’80 per cento degli israeliani ritiene che debba dimettersi dopo la fine della guerra: ma c’è anche chi - come il capo del partito russofono Lieberman o la leader laburista Michaeli - spinge perché lo faccia fin da subito. Posizione condivisa anche da ex esponenti della destra come Ehud Olmert e autorevoli analisti come Ygal Carmon: «Doveva dimettersi ieri, può farlo oggi». Ma Netanyahu si divincola. E lo fa anche in modo scomposto come quando aveva accusato i capi dell’intelligence militare e dello Shin Bet di non averlo informato adeguatamente e fu costretto ad una precipitosa ritirata, oppure quando aveva parlato delle proteste dei riservisti mettendole più o meno in connessione con la decisione di Hamas di attaccare. Poi la decisione di sospendere - non licenziare - il ministro che aveva parlato dell’uso dell’atomica come opzione. Decisione presa per non alienarsi in futuro i voti ultranazionalisti. E il sito Walla rivela che sua moglie avrebbe chiesto di passare al setaccio gli appunti delle riunioni di gabinetto ed estrarre citazioni da funzionari della sicurezza che escludevano l’escalation da parte di Hamas.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA