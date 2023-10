Gaza, notte di bombe: Israele ordina l'evacuazione di 1,1 milioni di palestinesi

Pesanti bombardamenti israeliani stanno colpendo anche nella notte la Striscia di Gaza , in particolare nei pressi del confine. Lo testimoniano video postati sui social dai residenti e una nota dell'Aeronautica israeliana. «Anche di notte, e in qualsiasi momento, centinaia di aerei IAF continuano ad attaccare con forza e a danneggiare gravemente le capacità del nemico»: è il commento a un video postato dall'Aeronautica israeliana sui social. Israele afferma di aver sganciato in sei giorni 6.000 bombe, per un peso di 4.000 tonnellate, sugli obiettivi di Hamas a Gaza, colpendo oltre 3.600 obiettivi.