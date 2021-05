Continua senza tregua la guerra tra Israele e Hamas. Nel sesto giorno di attacchi aerei israeliani consecutivi sulla striscia di Gaza il ministero della Sanità ha detto che il numero aggiornato dei morti è di 139 persone, fra cui 39 bambini. I feriti sono stimati in mille. Sono stati poi decine i razzi lanciati da Gaza poco fa su Tel Aviv e sulla zona metropolitana. Lo ha detto la tv che ha mostrato anche le immagini di un edificio colpito nel sobborgo cittadino di Ramat Gan, da cui si leva una colonna di fumo. Non si hanno al momento notizie di vittime, secondo quanto riferito dai Servizi di pronto soccorso.

La aviazione israeliana ha colpito inoltre, dopo un breve preavviso, il grattacielo al-Jala, nel pieno centro di Gaza. Lo ha riferito la radio militare israeliana. Nei piani elevati ci sono le sedi di al-Jazeera e di agenzie internazionali di informazione. tra le quali l'Associated Press. Gli altri piani sono occupati da uffici commerciali.

Israele, il giallo delle «truppe di terra» a Gaza: trappola per i leader di Hamas nei tunnel? Razzi dalla Siria sul Golan

L'INTERVENTO USA - «La sicurezza dei media è una responsabilità essenziale»: lo afferma la Casa Bianca in una nota in cui commenta la distruzione dell'edificio della stampa a Gaza City, dove si trovava anche l'ufficio dell'Associated Press.

IL CONFLITTO

Immagini condivise su Twitter mostrano un'auto in fiamme a Ramat Gan, con danni ad alcuni edifici circostanti. Secondo un portavoce dei servizi d'emergenza, non vi sono per il momento notizie di feriti. Un altro razzo si è abbattuto in un campo aperto a Rishon Lezion, dove si è sviluppato un incendio.

Le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato il lancio di razzi verso le zone centrali di Israele affermando che si tratta di un'azione condotta come rappresaglia per il raid aereo israeliano che ha distrutto un'intera famiglia palestinese nel campo profughi di al-Shati.

At least 10 Palestinians were killed Friday by Israeli forces during violent clashes in towns and cities across the West Bank, the Gaza-based Palestinian Health Ministry said in a statement https://t.co/hnIq48cggF