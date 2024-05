Gaza, bombardata una scuola: 4 morti. Palestina chiede alla Fifa la sospensione di Israele

I soldati israeliani della squadra di combattimento della 401esima Brigata continuano le operazioni in aree specifiche della parte orientale di Rafah. Lo rende noto l'Idf precisando che durante l'operazione i soldati hanno pilotato droni che hanno localizzato i lanciarazzi carichi e i razzi a lungo raggio pronti a essere sparati verso il territorio israeliano.

Questi lanciatori - si aggiunge - sono stati utilizzati dalle organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza per lanciare razzi verso Israele negli ultimi mesi. In un altro raid mirato, i soldati hanno individuato importanti infrastrutture per il lancio di razzi nell'area di Rafah e razzi pronti per essere lanciati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 08:28

