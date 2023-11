Guerra Israele. Gaza, fuori 500 profughi: ci sono anche 4 italiani. Si aprono i cancelli del Valico di Rafah

I primi 500 escono da Gaza: Ci sono anche quattro italiani

di Marco Ventura

Si aprono i cancelli dell’inferno e dal Valico di Rafah, tra Gaza ed Egitto, escono più di 500 disperati che sono riusciti a registrarsi e a rientrare nelle liste messe a punto nei giorni scorsi in una incessante triangolazione fra Qatar, Egitto e Israele, con la supervisione degli Stati Uniti e la spinta delle cancellerie europee. Almeno 335 sono stranieri, o palestinesi con doppio passaporto: quattro gli italiani, uno con la moglie palestinese, 5 i francesi, 22 gli operatori di “Medicine senza frontiere”, poi gruppi di britannici (ce ne sono ancora 200 nella Striscia), tedeschi e americani (i primi dei 400 che premono per uscire, sul migliaio di concittadini ancora a Gaza). Poi c’è un’ottantina di feriti, mentre dieci di quelli che dovevano esser portati in salvo sono morti nell’attesa.

DRAMMA

«Noi ci aspettiamo che cittadini Usa e di altre nazionalità continuino a poter uscire da Gaza nei prossimi giorni», dice il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. I numeri vengono forniti dal portavoce dell’Autorità delle frontiere palestinese, Wael Abu Omar, perché a dispetto della situazione drammatica e della confusione sul terreno, sembra esserci una regia dei permessi. Nessuno può attraversare il valico senza prima essersi registrato, tranne le eccezioni come i feriti in pericolo di vita. Sul versante egiziano della Striscia, si accalcano gli emissari delle ambasciate per prendere in consegna i connazionali. Nel rettangolo di Gaza, intanto, non si ferma la guerra. L’esercito israeliano si trova ai bordi di Gaza-City, che prima del conflitto contava 650mila abitanti. In tutto il Nord, dopo gli appelli all’evacuazione dell’Idf, l’esercito con la Stella di David, sarebbero rimasti in 300mila. Di fatto, nell’impossibilità di muoversi o costretti a restare in casa come scudi umani, a protezione dei miliziani di Hamas. Ieri, per la seconda volta, le bombe israeliane sono piovute sull’area del campo profughi di Jabalya. Il bersaglio principale, un edificio multipiano considerato dall’intelligence israeliana un comando di Hamas. I missili lo hanno sventrato, sfondando anche i sotterranei in cui si nascondeva Ibrahim Biari, capo della Brigata Jabalya, uno dei responsabili dell’attacco di massa del 7 ottobre che ha portato al massacro minuzioso di oltre 1400 civili israeliani dei kibbutz e del rave party nel deserto, oltre alla cattura di circa 240 ostaggi.

Sotto le bombe israeliane, secondo Hamas, sarebbero morti pure 7 ostaggi (tre dei quali stranieri). Decine i morti palestinesi, ripresi dalle telecamere in file di sacchi bianchi insanguinati. Stando al ministero della Sanità di Hamas, il numero delle vittime nell’attacco dall’aria e ora di terra sarebbe arrivato a quasi 8.800. Mancano cibo, acqua, farmaci e l’unico ospedale oncologico della Striscia, turco-palestinese, ha smesso di funzionare per mancanza carburante. A rischio 70 pazienti, così come 1000 in dialisi e 130 neonati prematuri. La radio pubblica israeliana fa sapere che l’Idf stringe Gaza-City su tre lati, pronto a entrare. Sedici i morti fra i soldati, nei carrarmati colpiti dai razzi anti-tank dei miliziani di Hamas in fulminee incursioni fuori dai tunnel. Undicimila gli obiettivi dall’Idf colpiti in una notte: centri di comando e gruppi di terroristi. Si mappano i tunnel per l’assalto finale. L’intelligence israeliana diffonde l’intercettazione di un capo di Hamas che ordina di dirottare il carburante dall’ospedale indonesiano per le necessità militari.

Ho appena parlato con i primi 4 italiani usciti dalla striscia di #Gaza .Sono stanchi ma in buone condizioni ,assistiti dal console d’Italia al Cairo.Continuiamo a lavorare per far uscire tutti gli altri. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 1, 2023

PROCLAMI

«I risultati significativi dei potenti combattimenti nelle profondità della Striscia – dichiara il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant – richiedono purtroppo un prezzo elevato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 09:00

