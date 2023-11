Gaza city è accerchiata, ucciso un capo Hamas. Gli Usa schierano un sottomarino nucleare

di Marco Ventura

«Pronti ad assumere la responsabilità di Gaza». Le parole di Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, il quasi ottantottenne presidente dell’Autorità nazionale palestinese, acerrimo nemico interno di Hamas che governa o governava nella Striscia, sono la chiusura del cerchio per la missione del segretario di Stato americano, Antony Blinken, in Medio Oriente. Da un lato, Blinken si è appellato a Netanyahu a Tel Aviv perché accettasse le «pause umanitarie» per mandare aiuti alla popolazione civile di Gaza, e perché la reazione militare al 7 ottobre fosse contenuta nei limiti stretti del diritto internazionale. Netanyahu ha risposto picche e non a caso i due non si sono fatti vedere in pubblico dopo i colloqui. Ma sicuramente avranno discusso anche del futuro assetto della Striscia.

In effetti,il problema della via d’uscita, una volta entrati a Gaza, è cruciale per Israele. In Giordania, poi, il ministro degli Esteri di Biden ha incontrato il fronte dei Paese arabi e musulmani moderati che hanno o vogliono avere relazioni diplomatiche con Israele. E in questo modo ha ulteriormente tessuto la tela che serve a isolare l’Iran e i suoi alleati nell’area: la milizia libanese Hezbollah e la Jihad islamica. Iran che per bocca del ministro della Difesa, Mohammad-Reza Ashtiani, ha mandato a Washington un messaggio chiaro: «Se non riusciranno a fermare la guerra e ottenere immediatamente il cessate il fuoco, li colpiremo duramente».

Blinken, a sorpresa, è poi volato di nuovo a Tel Aviv, e in un corteo di furgoni blindati e Suv coi vetri oscurati ha percorso a tutto gas l’ora e mezzo che separa la città israeliana da Ramallah, cuore della West Bank, della Cisgiordania sconvolta anch’essa dalle violenze dopo il 7 ottobre. Proteste e giorni della rabbia, sassaiole e poi arresti e incursioni delle forze speciali israeliane, e sparatorie dei coloni, con un bilancio di 150 morti palestinesi. Blinken ha attraversato il Muro ed è andato da Abu Mazen, per parlare con lui di futuro, faccia a faccia per un’ora e mezzo. Quando Hamas sarà totalmente distrutta (gli israeliani stanno facendo di tutto per riuscirci al più presto), toccherà alle residue autorità palestinesi assumere il controllo della Striscia, magari precedute e accompagnate dal dispiegamento di forze multinazionali arabe.

Da Blinken, Mahmoud Abbas ottiene la promessa, pubblicamente dichiarata dai portavoce del Dipartimento di Stato, «di impegnarsi per realizzare le legittime aspirazioni palestinesi per la creazione di un loro Stato». Aggiunge il presidente dell’Autorità che a Gaza gli israeliani stanno commettendo una carneficina. Ancora una volta – dice a Blinken – ci incontriamo nella situazione più dura possibile: non ho parole per descrivere la guerra di genocidio e la distruzione subita dal nostro popolo a Gaza per opera dell’apparato militare israeliano, senza alcun rispetto per il diritto internazionale. Come possiamo rimanere in silenzio sull’uccisione di 10mila palestinesi, tra cui 4mila bambini?».



