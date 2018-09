Catturano un gatto e lo fanno sbranare dal loro cane, video choc incastra due adolescenti

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prendono unche si era nascosto sotto unalo lascianoe poi gettano via la carcassa. Sono immagini scioccanti quelle riprese da una telecamera di sicurezza che mostra una banda di adolescenti mentre compie un gesto terribile.I due ragazzi, indentificati successivamente, hanno 15 e 17 anni e hanno portato a termine, quello che per loro forse era un gioco, con una crudeltà che spaventa. Il povero Sully, un gatto domestico, avvistando il cane si era riparato sotto una macchina, i ragazzi hanno ritenuto la cosa diventente, così lo hanno prima preso e poi hanno lasciato che il cane lo aggredisse fino ad ucciderlo. Quando il micio era ormai privo di vita hanno gettato il corpo dentro una siepe.A far partire la denuncia sono stati i proprietari del gatto che non vedendolo tornare a casa da giorni hanno controllato la camera di sicurezza della casa, per capire se c'erano indizi, e hanno assistito alla scena choc. I due ragazzi sono stati condannati a 12 mesi di rieducazione e per 10 anni non potranno avere animali. La famiglia di Sully è sconvolta dall'accaduto: «Non ci spieghiamo come due ragazzini possano aver compiuto un atto tanto violento verso una creatura innocente», hanno affermato al Daily Mail