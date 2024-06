Millie, la gatta più vecchia al mondo è lei: «Ha quasi 30 anni, sa ancora saltare»

di Cecilia Legardi

Il pensionato Leslie Greenhough sostiene di avere il gatto più anziano del mondo, Millie, nato nel 1995 e vissuto fino ad oggi senza mai alcun problema di salute. L'uomo rivela il segreto della lunga vita dell'animale e spera che entrerà nel Guinness dei primati.

Millie, la gatta di quasi 30 anni

Millie è una gatta di 29 anni - ora nel suo 30° anno di età -, forse il micio attualmente più anziano sulla Terra. Il suo padrone, Leslie Greenhough, ha 69 anni e nella vita è stato un magazziniere per Stockport. La reale proprietaria del gatto, però, sarebbe la sua defunta moglie Paula, che ha adottato Millie nel 1995, quando aveva tre mesi. L'uomo ha incontrato Paula su un sito di dating nel 2012, ciò significa che ha visto Millie per la prima volta quando aveva già 16 anni. La coppia si è fidanzata nel 2013 il giorno di San Valentino e si è sposata un anno dopo, nel 2014. Nell'aprile del 2020 lei ha perso la vita dopo aver contratto il Covid e lui ha continuato a prendersi cura della gatta con amore. L'uomo non aveva più avuto animali domestici negli ultimi decenni.

Oggi sostiene che Millie sia il felino domestico più longevo al mondo e che non abbia mai dovuto portarlo dal veterinario. «Millie è una piccola creatura vivace, la gente non può credere che abbia 29 anni. Sa ancora saltare ma è un po' più lenta ultimamente. Siamo solo noi due e non è infastidita da nessun altro gatto, penso che questo dettaglio l'abbia aiutata a vivere una vita lunga e pacifica», ha raccontato Leslie a The Mirror. Mangia cibo in scatola, tonno e gamberetti e viene coccolata quotidianamente. Secondo il pensionato sono questi i segreti che le hanno regalato un'ottima vita. Ha anche un carattere cauto e timido, per cui si tiene lontana dai pericoli.

I gatti soffrono tremendamente la scomparsa del padrone

La scomparsa della moglie ha colpito anche Millie, che ha avuto difficoltà a mangiare dopo aver perso la sua vera proprietaria. «È stato incredibilmente difficile per entrambi - ha raccontato l'ex magazziniere - Millie e io avevamo legato prima che lei morisse, lei si sedeva sulle mie ginocchia e Paula diceva che poteva vedere quanto il gatto mi amasse. Credo che Millie sapesse che mia moglie non stava bene. All'inizio non mangiava nulla, le davo gamberi e pollo, ma col tempo è tornata a mangiare cibo in scatola». Leslie spera di presentare Millie al Guinness World Records. Il titolo di gatto vivente più anziano è attualmente detenuto da Flossie, nata il 29 dicembre 1995, e che i 29 anni deve ancora compierli: il micio del signo Greenhough, dunque, prenderebbe il suo posto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 17:56

