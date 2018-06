Sorpresa alla fine del viaggio: il gatto era nella loro auto e rischiava la vita

Il bimbo di cinque anni fa cadere l'opera d'arte: «La famiglia deve pagare 100mila sterline»

Un viaggio incredibile per un, apparso dopo circa 120 chilometri lasciando sbigottita un'intera famiglia partita per le vacanze da Stevenage a Clacton, nel Regno Unito. Il felino era rimasto incastrato nella presa d'aria dell'auto, ma nessuno se n'era accorto. È stato notato solo quando la famiglia ha parcheggiato la Ford Focus a Clacton-on-Sea dopo ore di strada.«Ci siamo fermati sul lungomare quando ho alzato lo sguardo e l'ho notato», ha dichiarato, il proprietario dell'auto. L'animale era illeso fortunatamente e ora cerca una famiglia.«Il gatto era intrappolato nella griglia della macchina, ma l'autista non è sicuro sul tempo che ha trascorso in queste condizioni», racconta la veterinaria che ha assistito l'animale. Aveva solo qualche problema alla coda, ma se fosse rimasto più a contatto con il motore sarebbe morto.Se non sarà reclamato da nessuno verrà dato in adozione.Kane ha sottolineato di essere sollevato perché il gatto è stato salvato e ha aggiunto: «Mio fratello vuole davvero adottarlo ora».