Gacek, il gatto icona di Stettino: i turisti vogliono vedere solo lui. E gli lasciano anche le recensioni

Si chiama Gacek ed è il gatto paffuto che è diventato il simbolo della città di Stettino in Polonia. Il felino, grazie alla sua simpatia, attira migliaia di turisti che arrivano in città solo per vederlo e farsi una foto con lui da ripostare poi sui social. Gacek è l'attrazione più votata e recensita della città... e non è nemmeno un monumento!

La storia di Gacek

Gacek è diventato famoso sui social e sulle varie piattaforme perché i turisti o gli abitanti di Stettino gli facevano foto e video che poi postavano di nuovo sui propri profili. Il simpatico gatto ha vissuto per anni nel quartiere Kaszubska Street, dove si è guadagnato l'affetto (e le coccole) dei passanti e degli abitanti del posto. Gacek è però, diventato famoso nel 2020 grazie al notiziario wSzczecinie che lo ha presentato in un video che è poi, diventato virale.

Le dichiarazioni dei turisti

Ci sono turisti che per vedere dal vivo Gacek vengono davvero da molto lontano. Un turista dalla Norvegia ha detto: «Come previsto, non mi ha prestato alcuna attenzione, il che ha reso l'esperienza ancora più surreale», ha scritto il visitatore di Oslo. Qualcun'altro ha scritto: «Davanti a sua Eminenza eravamo davvero in soggezione».

