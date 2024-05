Vive in barca a vela con il suo gatto rosso: «Era l'unica scelta rimasta». Il segreto per risparmiare del tiktoker Jake Svan

di Redazione web

Vivere in barca a vela per risparmiare? Si può, a patto di filmare ogni singolo istante. Jake Svan (su Tik Tok @jakesvan) ha comprato una barca a vela accessoriata e ci vive insieme al suo gatto rosso di nome Calcifer. Sono tante le persone che decidono, di punto in bianco, di cambiare vita e ricominciare da zero. Una scelta audace, spesso difficile da realizzare. E però si vede avanzare una piccola schiera, sempre più folta, di persone che premono questo interruttore. Tra le persone che decidono di rivoluzionare vita e abitudini, e di lasciare la terraferma, c'è lui: Jake che a trent'anni vive in una barca ancorata nelle acque poco profonde e sabbiose della Florida.



Jake tra barca a vela e Tik Tok

Il 30enne mostra ai follower quella che è ormai diventata la sua casa: «la stanza da letto è strettissima e vicinissima al bagno, ma vivere in questo modo era l'unica scelta possibile». Il video di @jakesvan con più visualizzazioni è abbastanza bizzarro e simpatico. Viene fermato da una passante che gli chiede: «Quanto paghi di affitto?» e lui risponde: «Nulla, vivo su una barca», e allora lei «Posso vederla?». D'altronde, Jake ha ammesso di aver comprato una barca a vela accessoriata anche per questo: non pagare l'affitto.

Jake Svan vive a bordo di una barca a vela: ma come fa con acqua ed elettricità?

Guardando i suoi video ci accorgiamo subito che il suo «appartamento» è davvero, davvero piccolo. In un unico spazio ci sono cucina e salone. Dietro una porta troviamo il bagno, che è letteralmente attaccato al letto. Ma alcune domande sorgono spontanee: come fa con l'acqua e l'elettricità? Jake spiega che riempie dei boccioni da 15 litri d'acqua quando torna sulla terraferma, che usa per bere, mangiare, lavare i piatti e curare l'igiene personale. Per la corrente elettrica, invece, la ricava da alcuni pannelli solari che ha installato sulla parte superiore della barca a vela. Quelli accumulano l'energia in diverse, grosse "power bank".

Un curioso coinquilino

Jake divide l'alloggio con il suo gatto dal pelo rosso di nome Calcifer. Racconta: «Preferisce il mare alla terraferma, ama andare in giro per la costa della Florida». Proprio la Florida, nel 2024, è diventato lo stato più caro degli Usa: ecco perché Jake ha rinunciato a una casa tradizionale, ha investito tutto ciò che aveva per compare una barca e ora non paga né affitto né bollette. Jake possiede una bici elettrica e lavora come fattorino consegnando cibo per avere una piccola entrata fissa, da aggiungere ai soldi guadagnati con i suoi video sui social.

E così, lui, lo ha fatto veramente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 19:40

