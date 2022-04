«Se compri gas e petrolio finanzi la guerra»: il video da brividi dell'Ucraina per fermare gli acquisti dalla Russia

(LaPresse) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, continua a chiedere all'Ue l'embargo su petrolio e gas russi. Per farlo il leader di Kiev si è affidato ad uno spot, postato sui suoi canali social, nel quale si dice chiaramente agli europei che acquistare petrolio e gas da Mosca significa finanziare la guerra e che la moneta che viene usata non sono Euro o Rubli ma le vite degli stessi ucraini, europei come loro, che muoiono sotto le bombe del Cremlino. Poco meno di un minuto in cui tremende immagini di morte e distruzione si alternano a volti di persone intente a fare serenamente il pieno alla propria auto. "Solo tre Paesi, Lettonia, Lituania ed Estonia, hanno avuto il coraggio di rifiutarsi di finanziare il genocidio. Che cosa fanno gli altri?", si legge nel video che termina con una domanda: "C'è abbastanza coraggio in Europa per fermare questo genocidio?".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 11:22

