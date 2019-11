Addio allo chef Gary Rhodes, il dolore di Gordon Ramsay: «Se ne va un grande»

Mercoledì 27 Novembre 2019, 11:46

muore all'età di 59 anni. Il famoso chef inglese è morto a, qui viveva con la famiglia dal 2011. Un lutto condiviso sui social dei più importanti personaggi del mondo della cucina. Tra questi, leggenda ai fornelli e in tv, che su Instagram ha scritto: «Abbiamo perso uno chef fantastico oggi. Gary Rhodes ha messo la cucina britannica al centro di tutto. Mando tutto il mio amore e le mie preghiere a tua moglie e ai tuoi figli».è stato un grande protagonista della cucina inglese come ha ricordato Gordon Ramsay. Insieme a lui è stato giudice di diverse edizioni della nota trasmissione "Hell's Kitchen", ha scritto molti libri sull'arte culinaria passando poi in tv per diventare ospite di programmi come "Ballando con le stelle" nella versione inglese. Proprietario di diversi ristoranti in tutto il mondo, è stato uno degli ispiratori del nuovo corso della cucina britannica. Per cinque volte ha conquistato la Stella Michelin.