GAP chiude tutti i negozi in Regno Unito e Irlanda: «Mille persone perderanno il lavoro»

La catena GAP chiuderà tutti e 81 i suoi negozi nel Regno Unito e in Irlanda tra la fine di agosto e la fine di settembre di quest'anno, con una perdita di oltre mille posti di lavoro. Una decisione figlia di una revisione strategica delle operazioni in Europa dell'azienda americana con sede a San Francisco: i negozi chiuderanno tutti, ma lo store online resterà attivo. All'inizio di questo mese GAP aveva fatto sapere che i negozi chiusi sarebbero stati solo 19, ma il quotidiano britannico Guardian scrive oggi che le serrande si abbasseranno per tutti.

Mercoledì GAP ha detto che punta a vendere anche i suoi negozi in Italia e Francia, che saranno gestiti da diversi operatori in franchising. «Crediamo nel potere del marchio globale di GAP - dice l'azienda in una nota ufficiale - Stiamo collaborando per amplificare la nostra portata globale. Attraverso una revisione strategica iniziata lo scorso autunno delle nostre attività in Europa, abbiamo condotto una valutazione approfondita di ciascun mercato e dei potenziali partner». Le vendite nel mondo di GAP, che comprende anche Athleta e Old Navy - scrive il Guardian - sono diminuite del 16% l'anno scorso (16,4 miliardi di dollari), per via del Covid, nonostante la crescita delle vendite online.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 12:31

