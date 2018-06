Ragazzino di 17anni attaccato con un machete: l'aggressore voleva staccargli una mano

È statoda un uomo col volto coperto e armato di fucile, che non ha esitato a colpirlo prima di darsi alla fuga a bordo di un furgone. La vittima dell'attacco, un, è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. È accaduto nella cittadina di, nella regione inglese dello Yorkshire.La, che sta cercando di identificare e fermare l'uomo, ha diffuso alcuni drammatici fotogrammi delle riprese di alcune telecamere a circuito chiuso. L'aggressore, armato di fucile, raggiunge e colpisce l'uomo. Secondo gli inquirenti, si sarebbe trattato di uncon un obiettivo ben definito: le indagini ora si stanno concentrando sulle ragioni per cui qualcuno volesse uccidere, o tentare di farlo, il 32enne. Lo riporta Metro.co.uk L'attacco, avvenuto all'alba di venerdì scorso, ha svegliato un intero quartiere e per fortuna alcuni residenti sono intervenuti per tamponare le gravi emorragie alle gambe dell'uomo colpito, in attesa dell'ambulanza, arrivata 45 minuti dopo. Il fuggitivo, che indossava una maschera da sci, una felpa nera e pantaloni da tuta grigi è sospettato di un'altra aggressione nella stessa zona, tormentata da criminalità di ogni tipo. Due anni fa, ad esempio, Birkby era stata scossa dal tentato di omicidio di un 17enne a colpi di machete.