Gabby Petito è morta: il corpo dell'influencer di 22 anni trovato in una foresta. Caccia al fidanzato

Gabby Petito è morta. Un corpo è stato trovato in una foresta nella contea di Teton in Wyoming (Usa), nella zona dove la polizia sta cercando tracce dell'influencer di 22 anni, la cui scomparsa durante un lungo viaggio nel West con il fidanzato Brian Laundrie - che è successivamente a sua volta svanito nel nulla - è uno dei gialli che in queste settimane appassionano gli americani.

Miss Mondo, la finalista Erika Mattina insultata sul web: «Sei passata solo perché lesbica. Il gheismo vince sempre»

Gabby Petito e il fidanzato Brian

L'annuncio è stato dato alla Cnn dal medico legale della contea, il dottor Brent Blue, che non ha fornito altri dettagli. L'Fbi ha fatto sapere su Twitter che le autorità terranno una conferenza stampa al Grand Teton National Park più tardi. Le agenzie locali e federali stanno cercando, oltre a Gabby, anche Brian, 23 anni, di cui non si hanno più notizie da martedì scorso. Nel suo caso le ricerche si sono spostate in una riserva naturale in Florida, dove ha detto che sarebbe andato l'ultima volta che ha parlato con i genitori. Non è accusato di nulla ma considerato «persona d'interesse» nella vicenda della scomparsa di Gabby.

Le cause del decesso non sono ancora state determinate. Il papà di Gabby, Joseph Petito, ha twittato una foto della figlia con delle ali d'angelo e la didascalia: «Ha toccato il mondo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA