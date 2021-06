G7, la foto di Jill Biden con Carrie Johnson e il figlioletto di un anno

Carrie Johnson è stata raggiunta dal piccolo Wilfred per una foto con la first lady Usa Jill Biden. La 33enne, moglie di Boris Johnson, indossava un abito LK Bennett da £ 325 mentre lei e il primo ministro camminavano mano nella mano per una passeggiata con il presidente Joe Biden e sua moglie. Lo riporta il Telegraph .

Le coppie si sono incontrate a Carbis Bay in Cornovaglia in vista del vertice del G7 di domani. Sono nel lussuoso Carbis Bay Hotel. Questo pomeriggio, Carrie Johnson è stata vista sulla spiaggia con Jill Biden mentre Wilfred, il figlioletto di un anno, era seduto sulla battigia. Carrie e Boris si sono sposati due settimane fa nella cattedrale di Westminster. Hanno poi avuto un piccolo ricevimento a Downing Street.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 21:43

