Il futuro marito muore pochi giorni prima delle nozze, lei sposa il suo cadavere

Il suo più grande desiderio era quello dil'uomo che amava, ma purtroppo, pochi giorni prima delle nozze con la sua, di 19 anni, in un drammatico incidente stradale.La ragazza era distrutta dal dolore, ma non ha voluto rinunciare all'abito bianco. I due si sarebbero dovuti sposare pochi giorni dopo l'incidente, così la 19enne ha fatto coincidere il giorno già fissato per le nozze con quello delle esequie e "con l'occasione" ha sposato post mortem il suo promesso. È accaduto a Cauayan, nelle Filippine, dove decine di persone hanno preso parte alla cerimonia, come riporta anche la stampa locale La ragazza era visibilmente provata, ma non ha voluto rinunciare a nessuno dei momenti delle nozze: ha letto le promesse, ha proceduto allo scambio delle fedi e si sono uniti in matrimonio. La giovane coppia stava insieme dai tempi del liceo e stava progettando una vita insieme all'estero, visto che lui si era appena laureato. Avevano tante idee e sogni per il futuro, ma purtroppo il destino ha giocato loro un terribile scherzo.