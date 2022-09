Furti di giochi Disney e Lego da 4600 euro, tre uomini arrestati dopo la fuga dal negozio

Tutto era studiato nei minimi piani: una trasferta per rubare, in un negozio, giochi Lego e Disney di un certo valore. Sembrava un piano perfetto, ma alla fine tre uomini sono stati arrestati dalla polizia.

Venezia, ruba motoscafo-taxi e sfreccia nel Canal Grande: fermato dai vigili. «Avevo il biglietto»

Il furto

I tre uomini, tutti di 22 anni e provenienti dalla periferia di Londra, avevano deciso di recarsi a Worksop, nel Nottinghamshire. Un lungo viaggio, oltre 240 chilometri, che nei loro piani doveva concludersi con un ricco bottino: diversi set Lego e Disney, da prendere e portare via senza pagare in alcuni negozi. Il 31 agosto scorso Conlon McDonagh e Patrick Ward, di Southall, e Tom McDonagh, di Enfield, avevano raccolto la merce in alcune buste della spesa riutilizzabili, per un valore complessivo di oltre 4600 euro, scappando senza pagare. Lo riporta l'Evening Standard.

L'inseguimento

In uno dei furti, i tre uomini avevano anche ingaggiato una lotta con un dipendente di un negozio che aveva provato, invano, a fermarli. Quello che forse i tre non si aspettavano è che, subito dopo il furto, la polizia aveva lanciato una vera e propria caccia all'uomo. Con le telecamere a circuito chiuso di un centro commerciale, era stato possibile risalire alla targa della loro auto. Fino a quando alcuni agenti non l'hanno intercettata in strada, scoprendo anche nel bagagliaio il bottino dei furti.

L'arresto

Una volta fermati, i tre sono stati arrestati dalla polizia e subito processati. Hanno avuto una condanna di quattro mesi e mezzo, con pena sospesa per un anno. Inoltre, non potranno entrare nei negozi della catena dove hanno commesso i furti per un anno. «Grazie all'istinto e all'intervento dei nostri agenti siamo riusciti a prendere subito questi ladri» - ha spiegato il sergente Antony Coleman, della polizia del Nottinghamshire - «Sono venuti qui con l'obiettivo di fare furti di grande valore, pensando anche di poterla fare franca. Ma si sbagliavano».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA