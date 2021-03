Allarme furti di cani dopo il lockdown, i dog-sitter a passeggio con la bodycam

Indossare una bodycam per portare a passeggio il cane. È quanto hanno cominciato a fare alcuni proprietari di animali e dog sitter dal momento che - anche a causa del lockdown e all'aumento medio dei prezzi di un animale nell'ultimo anno - sono aumentati i furti di cani. Lo ha rivelato Simon Bailey, il capo della polizia di Norfolk.

Amanda Knight, che gestisce un sito web per proprietari di cani nella regione, ha spiegato di aver ricevuto e-mail "due o tre volte a settimana" da proprietari preoccupati. Alcuni avevano descritto di essere stati avvicinati da estranei che chiedevano se il loro cane fosse in vendita, mentre altri riferivano di sospetti ladri che fischiavano per attirare i cani sulle spiagge, ha detto. «Questo - ha aggiunto - ha provocato un'enorme quantità di ansia per queste persone. Sono così preoccupate di uscire a fare una passeggiata che alcuni hanno persino iniziato a indossare delle bodycam».

Simon Bailey ha però provato a rassicurare i proprietari di cani sulla sicurezza di continuare a passeggiare con il proprio amico a quattro zampe tra le strade di Norfolk: «Non sono a conoscenza di qualcuno che sia stato aggredito o a cui sia stato sottratto un cane durante una rapina. Non mi risulta che i cani vengano rubati quando sono fuori per le passeggiate, piuttosto da canili, giardini e cortili».

