Furgone travolge dehors di un caffè a Bruxelles: 6 feriti, autista arrestato

È stato fermato ad Anversa il sospetto conducente del furgone che all'ora di pranzo è finito a tutta velocità sul dehor di un locale nel centro di Bruxelles, in una zona pedonale. Non sono ancora state chiarite le motivazioni del gesto, riferiscono i media belgi, e le indagini non scartano ancora l'ipotesi di un atto di terrorismo. «A questo punto, diverse piste sono ancora aperte - ha affermato Willemien Baert, portavoce della Procura di Bruxelles in una conferenza stampa nel tardo pomeriggio -. I moventi del sospettato non sono ancora noti. So che i fatti fanno pensare agli attentati avvenuti in passato, ma per ora non è certo che si tratti di un attentato. Ô anche possibile che sia stato solo un incidente. Dobbiamo aspettare il resto dell'indagine per scoprire il movente esatto». Nel timore che si trattasse di un attentato nella regione era stata brevemente alzata l'allerta dal livello 2 al 3 (su 4). Sui media belgi sono circolate anche le immagini impressionanti del furgone lanciato a tutta velocità verso i tavoli del locale nella zona pedonale, con i presenti che riescono a spostarsi all'ultimo momento. L'incidente ha causato solo 6 feriti lievi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 18:59

