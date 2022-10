Furbetti degli hotel: prenotano una camera per due, poi arrivano con due bimbi (e non volevano pagare)

In un periodo storico in cui le stanze negli hotel vengono prenotate sempre di più tramite apposite piattaforme, c'è chi prova anche ad approfittarsene. Senza tuttavia riuscirci sempre. E lo dimostra quanto pubblicato da una dipendente di un albergo, che si è immortalata alle prese con alcuni clienti 'furbetti' e ha poi pubblicato il video su TikTok. Giunti in hotel con la loro prenotazione, avevano quasi spiazzato la giovane.

I furbetti degli hotel

Pur di risparmiare, alcuni clienti ne inventano di tutti i colori. Un esempio arriva dagli Stati Uniti: una coppia aveva prenotato su Booking, una delle piattaforme di prenotazione di hotel più note e utilizzate al mondo, una camera per due persone. Al momento di fare il check-in, però, si erano presentati con due bambini. E le cose sono due: o non sono particolarmente svegli, o forse si credono decisamente troppo furbi. «Non possiamo farvi alloggiare lì, la stanza è per due e c'è solo un divano oltre al letto», prova a spiegare gentilmente la giovane dipendente dell'hotel.

Nel filmato pubblicato su TikTok, si vede la ragazza che viene attaccata dal cliente, che aveva prenotato una suite per quattro persone, per poi cancellarla. Come scrive anche Alessandro Rosi per Il Messaggero, l'uomo pretendeva di dormire con i figli in una stanza più piccola con due letti grandi e due divani. Il tutto, per risparmiare sul pernottamento per i bambini. La dipendente aveva capito benissimo cosa stesse accadendo, ma ha mantenuto un aplomb e una professionalità davvero esemplari, cercando di rispondere con la massima cortesia ai due clienti 'furbetti'. Che, alla fine, non sono stati accontentati e hanno deciso di cancellare anche quella prenotazione, per poi cercare una sistemazione in un altro hotel.

Le reazioni

Il video ha suscitato reazioni contrastanti su TikTok. C'è chi difende i clienti: «Perché non possono dormire in quattro in una stanza? In due letti grandi potrebbero entrare tutti. E poi perché la dipendente dell'hotel ha registrato tutto?». Ma c'è anche chi sta, senza alcun dubbio, dalla parte della ragazza: «È stata bravissima con dei clienti furbi e arroganti. La descrizione della camera era precisa: due persone, non quattro».

Elena P., che afferma di lavorare con Booking, nei commenti ha scritto: «Potrebbe effettivamente essere un errore, la dipendente avrebbe dovuto chiamare per capire e aiutare a trovare un'altra sistemazione, non costringere i clienti a chiamare Booking senza fornire il minimo aiuto». Un'altra utente, però, ha replicato: «Anche io lavoro con Booking, la descrizione della camera la fa l'host, per filo e per segno. Quando il cliente arriva, sa esattamente cosa trova in camera. Su Booking sono molto precisi sulla grandezza delle camere e sulla tipologia di letti».

