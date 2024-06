Fuochi d'artificio sulla Lamborghini da un elicottero: arrestato lo youtuber Alex Choi. «Non aveva i permessi»

di Redazione Web

Alex Choi, famoso Youtuber con più di un milione di iscritti, voleva assolutamente un video spettacolare per il suo canale e ora dovrà affrontare l'accusa di aver piazzato ordigni esplosivi su un velivolo. La clip, pubblicata nel mese di luglio 2023, si intitolava "Destroying a Lamborghini With Fireworks" e descriveva precisamente ciò che è stato filmato: due ragazze a bordo di un elicottero sparavano fuochi d'artificio contro una Lamborghini, cercando di colpirla durante la corsa.

YouTuber Alex Choi faces federal charges after filming two women in a helicopter shooting fireworks at a Lamborghinipic.twitter.com/JQZVSPTRqt — Dexerto (@Dexerto) June 6, 2024

La vicenda

Come riporta Nbc News, le accuse allo Youtuber Alex Choi derivano da un video pubblicato a luglio 2023 e intitolato "Distruggere una Lamborghini con fuochi d'artificio", come è indicato nella dichiarazione giurata penale federale depositata martedì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti.

Nel video, di circa 11 minuti, Alex Choi preme il pulsante "spara missili" e due donne a bordo di un elicottero sparano fuochi d'artificio contro una Lamborghini in movimento. «Dopo aver girato quella che sembra essere una versione live-action di una scena di un videogioco, il video passa a uno mostrare il dietro le quinte su come Choi ha girato il primo terzo del video», è scritto sul documento del tribunale.

Lo youtuber è stato rilasciato giovedì dopo aver versato una cauzione di 50mila dollari e il processo è previsto per il 2 luglio. La dichiarazione giurata descrive in dettaglio come Choi abbia pianificato le riprese video e si sia recato a Las Vegas per acquistare i fuochi d'artificio «poiché sono illegali in California». Choi ha scritto che la sua idea era quella di fare un breve video di un minuto di un elicottero d'attacco che lancia missili (fuochi d'artificio in stile mortaio) contro l'auto, mentre l'auto cerca di scappare e schivare i missili usando razzi (fuochi d'artificio attaccati a sul retro dell'auto)», si legge nel documento, che riporta una mail scritta dallo youtuber.

