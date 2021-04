Oggi i funerali principe Filippo, ecco quando e come vederli in diretta tv

I funerali del principe Filippo si terranno domani sabato 17 aprile a partire dalle 15 (le 16 in Italia). Non saranno esequie di Stato, ma attireranno in ogni caso l'attenzione mondiale. La televisione italiana seguirà i funerali del duca di Edimburgo con gli speciali in diretta su Sky TG24, su Rai1 nel contenitore ItaliaSì e su Canale 5. Verissimo sposterà la messa in onda per consentire al Tg5 di dare spazio all'evento.

I funerali del principe Filippo, la diretta tv

Le principali reti italiane seguiranno la cerimonia dal Castello di Windsor fino alle 17. Saranno rispettate le ultime volontà del consorte della regina Elisabetta e anche le norme anti-Covid in quanto parteciperanno solo 30 persone. Oltre alla Regina, al principe Carlo con la consorte Camilla e ai duchi William e Kate, sarà presente il principe Harry senza la moglie Meghan Markle. Presenti i familiari più stretti: i figli, i nipoti e qualche aristocratico legato alla Casa Reale britannica.

I funerali del principe Filippo, la cerimonia

Buckingham Palace ha reso noti i nomi. Tra i partecipanti spicca un aristocratico (per metà) italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, marito di una nipote della coppia reale britannica, la principessa Eugenie di York. Le disposizioni di Elisabetta confermano che nessuno sarà in divisa militare e che il feretro sarà trasferito in corteo nel breve tragitto fra il castello di Windsor all'adiacente cappella di St George a bordo di un'amata Land Rover modificata in forma di stravagante carro funebre su progetto dello stesso duca di Edimburgo. Il corteo sarà guidato dall'erede al trono Carlo (con la regina quasi 95enne in attesa dentro la chiesa) e, al suo fianco, dalla principessa Anna, secondogenita di Elisabetta e Filippo. Alle loro spalle gli altri due figli, Andrea ed Edoardo, e più indietro i nipoti del ramo principale della dinastia, William e Harry: i quali tuttavia nella cappella si separeranno, divisi dal cugino Peter Phillips, primogenito di Anna.

