Funerali di Filippo, regina Elisabetta in cappello e abito nero. Entra un po' curva in chiesa. Nessuno le siede a fianco

La regina Elisabetta è entra per prima, da un ingresso laterale foderato da teli di plastica trasparente, nella Cappella di San Giorgio dove è arrivata a bordo di una Bentley. E' nera anche la mascherina anticovid e cammina molto lentamente, curva sotto il peso degli anni e del dolore. Oggi è l'ultimo saluto all'uomo che le è stato accanto, sempre con un rispettoso passo indietro, per oltre 73 anni. La sovrana non trattenuto una lacrima al momento del saluto del feretro del marito.

La donna, 95 anni il prossimo mercoledì, è apparsa leggermente instabile sulle gambe e, soprattutto, lievemente incurvata con la schiena. Ad un certo punto, prima di entrare nella Cappella, la sovrana si è volta indietro. Quasi a cercare Filippo, che adesso non c'è più.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Aprile 2021, 16:57

