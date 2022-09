Funerali Regina, lo scivolone di Biden: gli altri sul bus, lui in Limousine. E resta bloccato nel traffico

Al funerale di Regina Elisabetta con un'immensa limousine super blindata, soprannominata «the beast», la bestia, che trasportava il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per le strade di Londra per raggiungere l'Abbazia di Westminster. Eppure, nonostante le dimensioni e l'equipaggiamento, la bestia, è rimasta imbottigliata nel traffico come qualsiasi altro veicolo, nel giorno di massima sicurezza per la capitale inglese, per porgere l'ultimo saluto alla Regina.

Reali sul bus e Biden sulla "bestia"

Biden, a bordo della macchina stava andando verso Westminster, quando la super auto è stata trattenuta fuori da un Pret a Manger, ed il presidente ha iniziato a salutare il pubblico stupito dalla sua presenza, davanti a loro vicino a Marble Arch. Sono tanti i leaderi di governo ed i capi di stato accorsi ieri a Londra, per l'ultimo saluto alla Regina, che invece sono stati scortati ai funerali a bordo di un autobus: tra loro altri reali d'Europa, come il re belga Filippo e la regina Matilde, il re spagnolo Felipe e la regina Letizia, il re svedese Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia, mentre al presidente americano è stato consentito l'accesso sulla bestia, un'esenzione speciale dal Ministero degli Esteri.

Il Presidente Biden, un devoto cattolico, è arrivato a Londra, domenica, il giorno prima delle esequie, ed insieme alla moglie Jill ha visitato la Westminster Hall per rendere omaggio a Sua Maestà e ha visitato anche Lancaster House dove ha firmato un libro di condoglianze. La defunta monarca ha incontrato 13 degli ultimi 14 presidenti degli Stati Uniti durante i suoi incredibili 70 anni di regno.

