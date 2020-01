A processo per possesso di marijuana, ventenne si accende uno spinello in tribunale e finisce subito in carcere

Giovedì 30 Gennaio 2020, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era finito aper possesso di, ma ha rivendicato le proprie istanze in favore della legalizzazione accendendosi unonell'aula in cui era stato chiamato a comparire. Per questo motivo, un ragazzo diè stato immediatamente portato inper una decina di giorni, in attesa di una nuova sentenza.L'incredibile episodio è avvenuto in un tribunale della contea di Wilson, nel. Il giovane imputato,, doveva affrontare un processo per, un reato minore dal momento che non era accusato di spaccio ma solo di uso personale. Davanti al giudice Haywood Barry, però, il ragazzo ha spiegato: «Un processo del genere non dovrebbe neanche esistere, questo stato, come tanti altri hanno già fatto, dovrebbe semplicemente legalizzare le droghe leggere». Lo riporta la CNN Per rivendicare il proprio messaggio, il ventenne ha anche pensato bene di estrarre da una tasca uno, accendendolo con un fiammifero e fumandolo davanti a tutti i presenti, sbigottiti. Alla fine, però, alcuni agenti di sicurezza lo hanno raggiunto e portato via. «La gente merita di più!», ha urlato il giovane, tra l'ilarità generale dei presenti. L'episodio, però, ha solo finito per peggiorare la posizione del ventenne: oltre al possesso di marijuana, infatti, ora gli viene imputato anche l'oltraggio alla corte, per cui passeràe dovrà pagare una multa che può arrivare fino a tremila dollari (circa 2700 euro). La prossima udienza è stata fissata per il 14 aprile.