Fugge dall'aula e si lancia dal secondo piano per evitare il processo

di Enrico Chillè

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il ricovero in ospedale può valere come 'legittimo impedimento' per evitare i processi? Probabilmente no, ma è quello che deve aver pensatoche, proprio durante l'udienza in aula, all'improvviso ha tentato unalanciandosi. È accaduto nella cittadina di, nello Utah:è ora ricoverato in ospedale con Come riportano alcuni media locali affiliati al network Abc , l'uomo, con precedenti per possesso di droga, era stato rinviato a giudizio dopo aver violato i termini del programma di riabilitazione stabiliti da un'altra corte. Nel filmato registrato dalle telecamere di sicurezza del tribunale, è possibile vedere come Rudd, improvvisamente, sia fuggito dall'aula per poidirettamenteal secondo piano, finendo rovinosamente a terra, a pochi passi dall'uscita dell'edificio.Alcuni poliziotti e vigilantes al piano terra non sono riusciti a evitare l'impatto, ma hanno immobilizzato e soccorso l'uomo, che ora si trova in ospedale e potrebbe essere accusato anche di essere scappato dall'aula per sottrarsi alla giustizia. Non è ancora chiaro se Rudd abbia tentato il suicidio o una fuga disperata.