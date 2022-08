Organizzano una fuga romantica a Roma, lei deruba il promesso sposo e scappa dall'aeroporto

Volevano fare una fuga d'amore e sposarsi a Roma ma lei è fuggita con i soldi dall'aeroporto di Londra. Quella che sembrava una favola si è rivelata essere una truffa. Lui, 40enne britannico, aveva conosciuto lei in un locale londinese, da subito era scoppiata la passione e lei gli ha chiesto di sposarlo.

L'uomo ha acconsentito e hanno organizzato una fuga d'amore a Roma per un matrimonio lampo. Peccato però che mentre erano in aeroporto lei ha preso 5 mila euro e i bagagli per fuggire. A riportare la notizia è il Sun che ha raccontato che la donna è fuggita dall'aeroporto londinese di Heathrow con 5mila sterline e i bagagli, approfittando della sosta in bagno dell'uomo.

Un testimone ha raccontato di aver visto l'uomo in lacrime, inconsolabile, che spiegava di aver progettato il matrimonio pochi giorni rima. Ora la polizia sta portando avanti le indagini per cercare di rintracciare la donna che non si sa dove possa essere fuggita. L'ipotesi che non si esclude è che sia semplicemente uscita dall'aeroporto.

