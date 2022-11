Ftx, dove sono finiti i soldi? «121 milioni spesi in case alle Bahamas». La vita dell'ex Ceo tra droga e videogames

Che fine hanno fatto i fondi di Ftx, il gigante delle criptovalute che vola verso la bancarotta? Spuntano particolari choc sull'ex amministratore delegato, Sam Bankman-Fried, che secondo quanto riporta il New York Post avrebbe acquistato, insieme ai suoi genitori e altri manager della piattaforma di trading di criptovalute, proprietà immobiliari alle Bahamas per 121 milioni di dollari negli ultimi due anni.

La vita dell'ex ceo, tra droghe e videogames

L'indiscrezione alimenta i dubbi sui fondi spariti da Ftx e segue altri particolari pubblicati dallo stesso Nyp, secondo cui lo stile di vita di Bankman-Fried sarebbe stato a base di droga, lunghe nottate e cibo vegetariano. In una sontuosa casa ad Albany, alle Bahamas, Bankman-Fried vive con altre 10 persone che, a rotazione, hanno relazioni sentimentali l'una con l'altra - scrive il tabloid statunitense - La casa è usata anche come ufficio: in diverse occasioni Bankman-Fried era impegnato con il videogioco League of Legends durante riunioni su Zoom. Diffuso all'interno dell'abitazione il ricorso a pasticche stimolanti e metanfetamine.

«Asset rubati o dispersi»

Intanto nel corso della prima udienza per la bancarotta, i legali di Ftx dipingono un quadro difficile per la piattaforma di trading di criptovalute: «Un ammontare sostanziale di asset è stato rubato o è disperso». La scarsa gestione del suo ex CEO Bankman-Fried ha lasciato, ammettono, anche gli avvocati con informazioni limitate sulle finanze della società. La piattaforma, spiegano i legali, era gestita da Bankman-Fried come un «feudo personale» ma ora l'«imperatore è senza vestiti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 22:54

